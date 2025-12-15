طلبت كفنها قبل وفاتها وعيناها كانتا تطالبان بالقصاص، والدة عروس المنوفية تكشف تفاصيل مؤلمة وصادمة (فيديو)

18 حجم الخط

هنا، في عيني الأم المكلومة، حزن لا ينتهي على طفلة لم تُكمل عشرين عامًا، ربّتها على قيم العفة والصبر، وسلمتها لزوج ظنّت أنه أمان، فإذا به ذئب أنهى حياتها بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج.

تحمّلت كريمة، عروس المنوفية، الإهانة في صمت، فكان جزاء صمتها موتًا، وكان الثمن روحًا بريئة ووجعًا لا يُشفى في قلب أم.

رحلت كريمة، وبقيت عيناها مفتوحتين حتى بعد الغُسل، وكأنها ترفض الرحيل قبل أن يُقتص لها، وقبل أن يُقال للعالم إن التحمل ليس فضيلة حين يكون ثمنه الحياة.

أوضحت ميادة، المقيمة بقرية مشتهر طوخ بـ القليوبية، والدة المجني عليها كريمة، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس المنوفية»، والتي لقيت مصرعها على يد زوجها بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، أنها لم تطلب يومًا من ابنتها تحمل الإهانة أو العنف من أجل الاستمرار في الحياة الزوجية، قائلة: «مقولتش لبنتي استحملي وعيشي».

وأكدت الأم أنها لم تكن تعلم بتعرض ابنتها للضرب، موضحة أن كريمة كانت تخفي معاناتها خوفًا على أسرتها من الحزن، وتقديرًا لظروفهم الصعبة، خاصة أنهم ما زالوا يسددون ديون جهازها حتى الآن.

والدة عروس المنوفية: الراحلة كانت مثالًا للتضحية

وأضافت والدة عروس المنوفية أن نجلتها كانت مثالًا للتضحية منذ نعومة أظافرها، حيث عملت في أعمال حرة للمساهمة في الإنفاق على الأسرة وتجهيز نفسها للزواج، إلى جانب مساعدتها لأحد جيرانها في تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، الذين ارتبطوا بها بشدة وحرصوا على الحضور لتقديم واجب العزاء.

وأشارت والدة كريمة إلى أنها كانت تطمئن على ابنتها عبر هاتف زوجها، الذي كان يدّعي عدم امتلاكه رصيدًا، كما كان يمنع كريمة من حمل هاتف محمول قائلًا: «معندناش ستات تشيل تليفون».

واستكملت أن آخر تواصل بينها وبين ابنتها كان مساء الجمعة، ليلة وقوع الحادث، حيث أكدت لها كريمة أنها بحالة جيدة وتتناول الفيتامينات الخاصة بالحمل.

وفي مشهد مؤلم، قالت الأم إن ابنتها طلبت قبل وفاتها بطانية بيضاء لطفلتها التي لم تولد، وعباءة بيضاء لها، لتكتشف لاحقًا أن ذلك كان كفنها، في دلالة صادمة على اقتراب النهاية.

واختتمت والدة الضحية حديثها قائلة: «نفسي ناخد حقها عشان تغمض عينها»، مشيرة إلى أن عيني ابنتها ظلتا مفتوحتين حتى أثناء الغُسل، وعندما تساءلت عن السبب قيل لها إن ذلك دليل على مطالبتها بحقها والقصاص، مؤكدة أن كريمة تحمّلت في صمت، فكان عقابها الموت، تاركة حزنًا لا ينتهي في عيني أمٍ مكلومة على ابنة لم تُكمل عشرين عامًا.

محامي أسرة عروس المنوفية يعلن إحالة القضية للجنايات

قال أحمد طلبة، محامي أسرة المجني عليها، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس المنوفية»، ابنة قرية مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، إن القضية شهدت تطورات جديدة ومتسارعة خلال فترة زمنية وجيزة، تمثلت في إحالتها إلى محكمة جنايات المنوفية.

