محافظ القليوبية يكرم طالبة بعد فوزها بالمركز الثاني في المشروع الوطني للقراءة

18 حجم الخط

كرَّم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الطالبة مريم إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد، من الصف الثاني الإبتدائي بمعهد المنشأة الصغرى بكفر شكر بمنطقة القليوبية الأزهرية، لتفوقها وحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة بالموسم الرابع، إضافة إلى حصولها على المركز السابع على مستوى الجمهورية في الموسم التاسع من مسابقة "تحدي القراءة العربي"، وحصولها على ميداليتين في كل من المسابقتين.

محافظ القليوبية يُكرِم الطالبة مريم إبراهيم بعد فوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص المحافظة على دعم المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التميز في المجالات العلمية والثقافية، مشيدًا بالمستوى المتميز للطالبة وبالجهود المبذولة من أسرتها ومعهدها في تنمية موهبتها ودعمها.

كما شمل التكريم أيضًا الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية بمنطقة القليوبية الأزهرية، والأستاذ ماهر محمدي منسق المشروع الوطني للقراءه، تقديرًا لجهودهما في الإشراف والمتابعة وتوفير البيئة الداعمة التي ساهمت في تحقيق الطالبة مريم لهذه المراكز المتقدمة.

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،، بالمشاركة المصرية القياسية في «تحدي القراءة العربي»، واصفًا المسابقة بأنها أكبر مشروع عربي لتعزيز القراءة والمعرفة، ومؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس وعيًا متناميًا بأهمية العلم وبناء الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.