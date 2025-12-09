18 حجم الخط

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات الاحتفال الذي نظمه فرع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة بجامعة بنها، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والجامعة، منهم الدكتور جيهان عبد الهادي نائب جامعة بنها ومصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها

وتضمّن الحفل عرض أفلام تسجيلية حول جهود الجامعة والهيئة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب عروض مسرحية وفنية لمنتخبي المسرح والفنون الشعبية، ومحاكاة لجلسات مجلس النواب. كما شهدت الاحتفالية توزيع جوائز مسابقة الجامعة لـمكافحة الفساد.

محافظ القليوبية: مكافحة الفساد مشروع وطني

وأكد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، خلال كلمته أن مكافحة الفساد مشروع وطني شامل يستند إلى شراكة مستمرة مع هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها أحد الأذرع الوطنية لحماية المال العام.

وأوضح أن التعاون يهدف إلى نشر الوعي، وبناء القدرات، وتحسين الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار دعم المحافظة لكل الجهود الرقابية وتطوير آليات الحوكمة وترسيخ مبادئ الانضباط والنزاهة، مشيرًا إلى أن مواجهة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهات.

ووجّه المحافظ رسالة للطلاب دعاهم فيها إلى تحكيم الضمير والمشاركة بفاعلية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة باعتبارها واجبًا وطنيًا.

ومن جانب آخر، أثنى على الفقرة التي قدمها طلاب مدرسة الشبان العالمية ببنها بمحاكاة نموذج مصغر لمجلس النواب، ووجّه بصرف مكافأة مالية لهم، إضافة إلى توثيق الفقرة وتعميمها على مدارس المحافظة الإعدادية والثانوية كنموذج ملهم للتميز.

من جانبه، أكد اللواء رضا إسماعيل أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل فرصة لتعزيز الوعي بمخاطر الظاهرة التي تعيق جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005. وأوضح أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة (2023 – 2030) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن دور الهيئة يمتد من المكافحة إلى الوقاية عبر متابعة الوظائف الأكثر عرضة للفساد. وفي ختام كلمته، دعا الطلاب إلى تجنب الشائعات والإبلاغ عن أي حالات يشتبهون بها.

رئيس جامعة بنها: الفساد يمثل أحد التحديات المؤثرة على مسار التنمية

وأكد رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الفساد يمثل أحد التحديات المؤثرة على مسار التنمية، مشددًا على أن مكافحته تبدأ بغرس القيم الأخلاقية في نفوس الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل. وأوضح أن الجامعة تبنت عدة خطوات عملية لتعزيز النزاهة، من بينها تطوير منظومة التحول الرقمي في الخدمات الإدارية والطلابية للحد من التدخل البشري، إلى جانب تنظيم الندوات وورش العمل لنشر ثقافة الحوكمة والشفافية بين جميع منسوبي الجامعة.

