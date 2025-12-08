الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

وظائف وفرص عمل بالقليوبية،
وظائف وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 329 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل داخل نطاق المحافظة، حيث يبدأ التقديم حتى آخر شهر ديسمبر 2025.

مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية بـ مليون جنيه لذوي مصابي حادث بالطريق الحر

محافظ القليوبية يسلم 44 جهازا منزليا لعرائس من المواطنين الأولى بالرعاية

 توفير 329 فرصة عمل بالقليوبية 

وكشفت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، في بيان لها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 329 فرصة في 6 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن بنها والقناطر الخيرية والخصوص، الخانكة، وشبين القناطر، شرق وغرب شبرا الخيمة.

كما أضاف البيان أن الوظائف  المعلن عنها تضمنت  24 فرصة في شركة  للملابس الجاهزة، وعنوانها  بشبرا الخيمة، و70 فرصة في شركة  لنقل وأمن الأموال، وعنوانها الفلل شارع الترعة بنها الجديدة،  75 فرصة في مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وفروعها "الخصوص - شبين القناطر - بنها - شرق وغرب شبرا الخيمة - مسطرد - المؤسسة".

بالإضافة إلى  45 فرصة بشركة  لمنتجات الألبان وعنوانها سندبيس القناطر الخيرية،  100 فرصة  بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة، و15 فرصة في مسار للتند والخيام بشارع الجمهورية - القلج - الخانكة القليوبية (المصنع).

يذكر أن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية يتم من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو
وظائف  وفرص عمل بالقليوبية، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية القليوبية غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية محافظ القليوبية وظائف مديرية العمل بالقليوبية

مواد متعلقة

مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية بـ مليون جنيه لذوي مصابي حادث بالطريق الحر

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 27 مهندسًا للعمل بالوحدات

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

تأجيل محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي على تلاميذ المدرسة الدولية بالاسكندرية للغد

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads