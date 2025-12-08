محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

18 حجم الخط

أعلنت مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 329 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل داخل نطاق المحافظة، حيث يبدأ التقديم حتى آخر شهر ديسمبر 2025.

وكشفت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، في بيان لها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 329 فرصة في 6 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن بنها والقناطر الخيرية والخصوص، الخانكة، وشبين القناطر، شرق وغرب شبرا الخيمة.

كما أضاف البيان أن الوظائف المعلن عنها تضمنت 24 فرصة في شركة للملابس الجاهزة، وعنوانها بشبرا الخيمة، و70 فرصة في شركة لنقل وأمن الأموال، وعنوانها الفلل شارع الترعة بنها الجديدة، 75 فرصة في مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وفروعها "الخصوص - شبين القناطر - بنها - شرق وغرب شبرا الخيمة - مسطرد - المؤسسة".

بالإضافة إلى 45 فرصة بشركة لمنتجات الألبان وعنوانها سندبيس القناطر الخيرية، 100 فرصة بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة، و15 فرصة في مسار للتند والخيام بشارع الجمهورية - القلج - الخانكة القليوبية (المصنع).

يذكر أن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية يتم من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

