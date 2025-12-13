الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا لعامل بعد ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص بعدة طعنات بأسلحة بيضاء أودت بحياته، وشروعهم في قتل أشقاء المجنى عليه، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون ترخيص، وذلك بدائرة مركز طوخ بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزى عبدالله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر شعيب، وأمانة السر محمد فرحات.



البداية كانت عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م ع ر" 27 سنة - عامل، و"حاتم م ع م م" 24 سنة - سائق، و"فارس م ع م م" 23 سنة - حلاق، و"رشوان م ع م م"، و"محمد ع م م" و"عبد ربه م م ع"، و"عبد النبي إ أ ا" و"أحمد ع إ أ" في القضية رقم 26087 لسنة 2023 جنابات طوخ، والمقيدة برقم 1636 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 9 / 10 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه / محمد م ع - عمدًا مع سبق الإصرار - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لتنفيذ مآربهم الأسلحة البيضاء والأدوات - تالية الوصف وتوجهوا إلى محل تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام الثاني بالإمساك بالمجنى عليه وتقييد حركته وشل مقاومته، وسدد الأول عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "مطواه" حوزته استقرت بصدره فأحدثوا به إصابات جسيمة موصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة محرزين الأسلحة البيضاء والأدوات "تالية الوصف" للشد من أزر المتهمين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

الحكم علي متهمين بقتل شقيقين بالقليوبية



وأضاف أمر الإحالة القليوبية أنهم شرعوا في قتل المجني عليهما إبراهيم م ع، حسن م ع - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح ، وأعدوا لتنفيذ مآربهم الأسلحة البيضاء والأدوات - تالية الوصف وتوجهوا إلى محل تواجدهما، وما أن ظفروا بهما حتى قام المتهمان الثاني والخامس بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام أداة "شومة " فأحدثا إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين سالفي الذكر قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليهما سالفي الذكر، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو تدخل الأهالي ومنعهما من موالاة التعدى فضلًا عن مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم - محل الوصف بين السابقين - بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم بأن توجهوا لمحل تواجدهم حائزين ومحرزين الأسلحة البيضاء والأدوات - تالية الوصف - وكان من شأن ذلك بث الرعب في أنفسهم وتكدير أمهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلام يم للخطر وإلحاق الضرر بهم وبممتلكاتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة جنايات بنها أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواه، سكين)، وأنهم حازوا وأحرزوا أدوات (شوم، عصى) دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

