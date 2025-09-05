طريقة عمل مخلل الليمون، زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل مخلل الليمون، يُعد مخلل الليمون من أشهر أنواع المخللات التي تزين المائدة العربية والمصرية بشكل خاص، حيث يتميز بطعمه المميز الذي يجمع بين الحموضة والملوحة والنكهة القوية التي تضيف مذاقًا رائعًا للأطعمة، خاصة الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية والكشري، وكذلك الأكلات الشرقية المختلفة.



كما أنه لا يُعتبر مجرد نوع من المقبلات، بل له فوائد صحية بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C والمعادن المفيدة.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل مخلل الليمون بالتفصيل، مع ذكر بعض النصائح لضمان نجاحه وحفظه لفترة طويلة.

مخلل الليمون الاحترافي



أولًا: المكونات الأساسية لعمل مخلل الليمون

1 كيلو من الليمون الأصفر البلدي متوسط الحجم.

نصف كوب من الملح الخشن (أو ملح التخليل).

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من السكر (لتقليل مرارة الليمون).

4 – 5 فصوص ثوم مقشرة.

3 – 4 قرون فلفل حار (حسب الرغبة).

2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون أو قطع صغيرة من الكركم الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ماء مغلي ومبرد.

ثانيًا: خطوات تحضير مخلل الليمون

تحضير الليمون

يُغسل الليمون جيدًا بالماء لإزالة أي شوائب أو أتربة.

يُنقع في ماء ساخن لبضع دقائق لتليين القشرة والتقليل من المرارة.

يُصفى الليمون ثم يُجفف بفوطة نظيفة.

تقطيع الليمون

يُشق كل ليمونة إلى أربع فتحات طولية دون أن تصل الفتحات للنهاية، بحيث تظل الليمونة متماسكة.

يُحشى داخل هذه الفتحات قليل من الملح مع رشة كركم صغيرة.

تجهيز برطمان التخليل

في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، توضع طبقة من الليمون المحشو.

يُضاف بين الطبقات بعض الثوم والفلفل الحار.

بعد الانتهاء من رصّ الليمون، يُضاف عصير الليمون والخل، ثم يُذاب السكر في قليل من الماء الدافئ ويُسكب فوق الليمون.

يُضاف ماء مغلي ومبرد حتى يغطي الليمون بالكامل.

غلق البرطمان

يُغلق البرطمان بإحكام لضمان عدم دخول الهواء.

يُترك في مكان جاف بعيد عن أشعة الشمس المباشرة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى يتخلل الليمون جيدًا.

طريقة مخلل الليمون

ثالثًا: نصائح لضمان نجاح مخلل الليمون

يُفضل استخدام الملح الخشن وليس الناعم، لأنه يساعد على حفظ الليمون لفترة أطول.

يمكن إضافة شرائح من الجزر أو القرنبيط بجانب الليمون لإعطاء نكهة مميزة.

يجب التأكد من أن البرطمان جاف ومعقم قبل الاستخدام لتفادي نمو أي بكتيريا أو عفن.

كلما زادت فترة التخليل، أصبح طعم الليمون ألذ وأكثر نضجًا.

يفضل قلب البرطمان بين الحين والآخر لضمان توزيع الملح والعصير بشكل متساوٍ.

رابعًا: فوائد مخلل الليمون

تعزيز المناعة: يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

تحفيز الهضم: المخللات عمومًا تساعد على فتح الشهية وتحسين عملية الهضم.

مضاد للأكسدة: وجود الليمون والثوم والكركم يمنح الجسم عناصر طبيعية تحارب الجذور الحرة.

إضافة نكهة مميزة للطعام: فهو يُعتبر من المقبلات التي تضيف طابعًا خاصًا للأكلات المصرية والشرقية.

