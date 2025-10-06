الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية: مسجد أبو بكر الصديق يخضع لأكبر عملية تطوير (فيديو وصور)

جانب من فعاليات اللقاء،
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من مسجد أبي بكر الصديق، الواقع في وسط مدينة الإسماعيلية، والذى يعد من أكبر وأقدم المساجد في المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المسجد.  

قصور الثقافة تنظم ورشًا فنية بمدارس الإسماعيلية احتفالًا بالعيد القومي وانتصارات أكتوبر(صور)

حملات مكبرة بالإسماعيلية لإزالة أوكار النباشين (صور)

 

تنفيذ خطة إعمار بيوت الله 

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على أن أعمال رفع كفاءة مسجد أبو بكر الصديق تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لأعمال بيوت الله. 

وكيل اوقاف الإسماعيلية يتابع أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
وكيل اوقاف الإسماعيلية يتابع أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو

وأشار إلى أن أعمال التطوير التي يشهدها المسجد والتي لم تقام منذ عديدة سنوات  شملت عملية تغير كاملة لفرش المسجد والذى تم استجلابه من مخازن وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى وضع تغيير كامل للإضاءة، وصيانة وتغيير بعض أجهزة التكييف التالفة، وذلك بالجهود الذاتية. 

أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو

الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة 

ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة إعمار بيوت الله تعالى، التي تنفذها مديرية أوقاف الإسماعيلية بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر 52، وضمن احتفال محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي. 

أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو

زيارة وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية لمحافظة الإسماعيلية 

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية سوف تشرف يوم الجمعة المقبلة بزيارة رفيعة المستوى كل من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وبتشريف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تؤدى صلاة الجمعة بمسجد ابو بكر الصديق بحضور تلك القامات على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي. 

أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو

 

نُبذة عن مسجد أبو بكر الصديق 

ويذكر أن مسجد أبو بكر الصديق، يقع في ميدان شامبيليون، أحد أبرز ميادين مدينة الإسماعيلية، ينتصب مسجد أبو بكر الصديق  كواحد من أكبر وأجمل مساجد المحافظة، بموقعه الحيوي وطرازه المعماري الإسلامي المميز. 

أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو
أعمال التطوير بمسجد أبو بكر الصديق، فيتو

يقع المسجد على مساحة 1650 مترًا مربعًا ويتسع لأكثر من ألف مصلً ويضم: 4 قباب شاهدة يبلغ ارتفاع كب منها 33 مترا وبقطر 18 متر، ومئذنتان بارتفاع مذهل يصل إلى 91 مترا لكب منهما. 

 

كما يضم مصلى للسيدات، وصالة اجتماعات معددة الأغراض، ومكتبة ثقافية لخدمة المصليين. 
 

مسجد أبو بكر الصديق، فيتو
مسجد أبو بكر الصديق، فيتو
مسجد أبو بكر الصديق، فيتو
مسجد أبو بكر الصديق، فيتو
مسجد أبو بكر الصديق، فيتو
مسجد أبو بكر الصديق، فيتو

وقد أُقيم المسجد على أنقاض أنقاض مبنى البريد القديم، واستغرق بناؤه عدة سنوات حتى تم افتتاحه رسميًا عام1999. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مسجد ابو بكر الصديق بالاسماعيلية العيد القومي لمحافظة الاسماعيلية الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

مواد متعلقة

أوقاف الإسماعيلية تطلق حملة "صحح مفاهيمك" لتعزيز الوعي الديني والمجتمعي (صور)

أوقاف الإسماعيلية تواصل عقد المقارئ القرآنية بالمساجد (صور )

أوقاف الإسماعيلية تكرم حفظة القرآن بقرية البعالوة

أوقاف الإسماعيلية تنهي إجراءات نقل جثمان خطيب مسجد الكرام البررة لمسقط رأسه بالشرقية

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads