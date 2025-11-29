“صحح قراءتك” خطوة جديدة من أوقاف الإسماعيلية لخدمة كتاب الله

18 حجم الخط

قدّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، واحدًا من أهم البرامج القرآنية التي تنفذها داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة.

عقد لقاءات صحح قراءتك

وذلك من خلال عقد لقاءات صحح قراءتك، المخصصة لمراجعة تلاوة القرآن الكريم وتصويب الأخطاء الشائعة بين الجمهور والمصلين في كافة مساجد محافظة الإسماعيلية وضواحيها والقرى التابعة لها.

جانب من جلسات صحح قراءتك، فيتو

رفع مستوى الإتقان في التلاوة

وتهدف هذه الجلسات واللقاءات العلمية التي تقيمها مديرية أوقاف الإسماعيلية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع مستوى الإتقان في التلاوة، وإتاحة الفرصة لكل راغب في ضبط قراءته.

جانب من جلسات صحح قراءتك، فيتو

التدريب على ايدي متخصصين

ويتولى الأئمة المتخصصون بالإسماعيلية شرح الأحكام وتوجيه المشاركين خطوة بخطوة، في أجواء تجمع بين السهولة والضبط والإفادة بالإضافة إلى العمل على تثبيت تصحيح القراءة من خلال القيام بعمليات مراجعة.

وتؤكد مديرية أوقاف الإسماعيلية استمرار برنامج صحح قراءتك أسبوعيًا بالمقارئ والمساجد الكبرى، دعمًا للعناية بكتاب الله ونشر ثقافة التلاوة الصحيحة بين جميع فئات المجتمع.

المرشحون للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المرشحين من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم في جميع فروعها، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصفية الدقيقة التي أُجريت بإشراف لجان متخصصة من أهل العلم والإقراء.

وأكدت الوزارة أن ترشيح هذه الكوكبة من القرّاء والحفّاظ يأتي تقديرًا لتميزهم وتفوقهم في الحفظ والأداء، وتمثيلًا مشرفًا لمصر في واحدة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم.

وأشارت الأوقاف إلي أنه سيتم نشر الأسماء كاملة وفق الفروع المحددة، مع خالص دعوات وزارة الأوقاف لجميع المرشحين بالتوفيق والسداد، وأن يرفعوا اسم مصر عاليًا في هذا المحفل القرآني الدولي.

وللاطلاع على الأسماء يمكنكم الدخول عبر هذا الرابط

