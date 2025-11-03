الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية: المراكز الثقافية الإسلامية تحصن الدارسين من الفكر المتطرف

فضيلة الشيخ عبد الخالق
فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، فيتو

أشاد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، باقبال الدارسين على المركز الثقافى الإسلامي وبخاصة مع بدء المحاضرات داخل المركز والتي بدأت اليوم الإثنين.   

الهدف من عقد المراكز الثقافية الإسلامية 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن الهدف الأساسي من عمل المراكز الثقافية الإسلامية، هو محاربة التطرف وتحصين الدارسين والدارسات من الأفكار الهدامة التي من شأنها أن تضر الدين الإسلامي وتنشر الفساد والفتن فى الأرض.  

جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية
جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو
جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو
جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو

دراسة على أيدي متخصصين 

وتتم الدراسة على ايدى مدرسين متخصصين في العلوم الشرعية والعلم الديني الذى يتحلى بالوسطية حتى تأخذ بأيدي الناس إلى فهم الدين وأشار إلى أن هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم نور القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بمذهب يتحلى بالوسطية.  

جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية
جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو
جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو
جانب من انطلاق الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو

تحصين الدارسين من الفكر المتطرف  

ولفت وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى أن هذا هو النهج الذى تسير عليه المراكز الثقافية الإسلامية حيث تعطي جرعات لتحصين الدارسين من آفات التطرف وحشرات الإرهاب، من خلال تنوع المواد التي يتم تدريسها بالمراكز وهي علوم القرآن والفقه والسنة النبوية، والسيرة، وبعض المواد المتعلقة بالعقائد  الدينية.

 

الحفاظ على الهوية الوطنية 

وأختتم العطيفي تصريحاته بأن المراكز الثقافية الإسلامية لا تمنح إجازة الالتحاق بالدورة إلا لمن يحمل هوية دينية تتحلى بالوطنية والانتماء والاعتدال في الفكر والعقيدة.  

