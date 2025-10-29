الاحترام والوعي الديني وعدم التنمر، في ندوات لأوقاف الإسماعيلية بالمدارس ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

عقدت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات والمحاضرات التوعوية بعدد من مدارس المحافظة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، وفي إطار الشراكة الميدانية بين مديريتي الأوقاف والتربية والتعليم بالإسماعيلية.

أبرز موضوعات الندوات

وتناول أئمة أوقاف الإسماعيلية المشاركون في الندوات موضوعات تمس الواقع التربوي والأخلاقي للطلاب، مثل: قيم الاحترام، وحسن التعامل، والوعي الديني الصحيح، وعدم التنمر، وخطورة العنف، والتصدي للمفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر في فكر النشء وسلوكهم.

جانب من الندوات، فيتو

تنفذ توجيهات الوزارة لنشر الفكر الوسطي

ومن جانبه، أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل أوقاف الإسماعيلية، أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف المصرية بنشر الفكر الوسطي المعتدل، وربط القيم الدينية بالأخلاق والسلوك.

جانب من الندوات، فيتو

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية إلى أن مثل هذه الندوات تُعد خطوة مهمة في بناء وعي الأجيال على أساس من الفهم الراسخ للدين والوطن.

تواصل أوقاف الإسماعيلية جهودها الميدانية لترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وبناء جيل واعٍ يفهم دينه بفكر مستنير وسلوك راقٍ.

وكان فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، قد عقد لقاءً موسعًا مع الأئمة المجازين بقراءة ورش عن نافع، وذلك بمسجد الرحمن بالمحطة بمدينة التل الكبير، في إطار تفعيل هذه المبادرة والوقوف على أعداد المجازين، وبحث سبل نشر هذه القراءة في أوساط الأئمة والمصلين.

وضع خطة علمية لتوسيع انتشار قراءة ورش في محافظة الإسماعيلية

وخلال اللقاء، تم وضع خطة علمية وعملية لتوسيع نطاق انتشار قراءة ورش في محافظة الإسماعيلية، تضمنت تخصيص عدد من المساجد الكبرى لإقامة الصلاة فيها بهذه القراءة، خاصة في صلوات المغرب والعشاء والقيام، بما يتيح لجمهور المصلين الاستماع لجماليات الأداء القرآني وفق رواية ورش عن نافع. كما شملت المبادرة عقد مقرأة أسبوعية بمديرية أوقاف الإسماعيلية لتعليم قراءة ورش وتدريب الأئمة والقراء على أصولها وضبط رواياتها، تحت إشراف المجازين المتخصصين.

تنويع مجالات العطاء القرآني

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المديرية في تنويع مجالات العطاء القرآني، وتأكيد أن القراءات القرآنية ليست اختلافًا في اللفظ أو النغم، بل هي سعة في الأداء وثراء في البيان وإعجاز في التنزيل، تعكس عمق العناية الإلهية بحفظ كتابه الكريم لفظًا وأداءً.

