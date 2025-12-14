الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

إحالة متهم بالتسبب في مصرع شخص بشارع فيصل للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
أحالت نيابة الجيزة متهما تسبب في مصرع شخص، بعدما صدمه بسيارته أثناء عبوره الطريق بشارع فيصل، للمحاكمة الجنائية. 

 

حادث مرورى بشارع الملك فيصل

وكان قسم شرطة الهرم  تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى بشارع الملك فيصل، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ. 

 

ومن خلال المعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة؛ ما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وتم التحفظ على السيارة وضبط قائدها وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

اندلاع حريق في شارع فيصل

وفي واقعة أخرى، أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته. 

وأمرت النيابة باستدعاء مالك الشقة، لسماع أقواله في الحادث، ورجحت أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق، وامتد إلى باقي محتويات الشقة، وتسبب في تفحم أجزاء كبيرة منها. 

حريق شقة سكنية في فيصل

البداية كانت تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في فيصل وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارتها السابق. 

