إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل طفليها بعد تعذيبهما بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة ربة منزل للجنايات بتهمة قتل طفليها بالعمرانية، بعد أن قيدت يديهما وقدميهما وتعدت عليهما بسلاح أبيض.

تفاصيل اتهام ربة منزل بقتل طفليها

كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة، غ ز، 22 عاما، ربة منزل، أقدمت في يوم 22 يونيو 2025 على قتل نجلها الأول الطفل أ. ق، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على التخلص منه، على خلفية خلافات أسرية وأوهام راودتها تجاه زوجها، والد الطفلين.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة قامت بتقييد يدي وقدمي الطفل، وكممت فمه باستخدام وثاق ولاصق بلاستيكي، ثم اعتدت عليه بسلاح أبيض، مسددة له ضربة استقرت برأسه من الخلف، قبل أن تجهز عليه، ما أدى إلى وفاته.

وتبين من التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، إذ أقدمت المتهمة، في ذات الزمان والمكان، على قتل طفلها الثاني ن. م، بالطريقة نفسها، حيث قيدته وكممت فمه، ثم اعتدت عليه بسلاح أبيض ونحرت عنقه، ما أسفر عن وفاته، بحسب التقرير الطبي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة حيازة أسلحة بيضاء وأدوات مستخدمة في الاعتداء على الأشخاص، دون ترخيص أو مسوغ قانوني، شملت مطواة وسكاكين ومواد لاصقة.

