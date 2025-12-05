كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي

18 حجم الخط

نجحت قوات أمن الجيزة في إنقاذ فتاة اختطفها خطيبها وآخرين باستخدام توك توك بمنطقة صفط اللبن بدائرة مركز شرطة كرداسة، وذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي أفادوا فيه بمشاهدتهم لحظة اختطاف الفتاة.

وبمجرد فحص بلاغ الأهالي وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمكنت قوات البحث الجنائي من تتبّع خط سير التوك توك وتحديد موقع احتجاز الفتاة.

وعلى الفور، داهمت القوات المكان وتمكنت من تحريرها وضبط عدد من المتهمين المتورطين في الواقعة.

فيما تمكن المتهم الرئيسي “خطيب الفتاة” من الهرب، وتكثّف أجهزة البحث الجنائي جهودها لضبطه، من خلال فريق متخصص يعمل على جمع المعلومات والتحريات اللازمة لإلقاء القبض عليه.

وكانت التحريات الأمنية أشارت إلى أنه في تمام الساعة العاشرة مساءً كانت المجني عليها تسير في شارع الترعة بمنطقة صفط اللبن، وفوجئت بتوك توك يقف تجاهها بداخله مجموعة أشخاص قاموا بسحبها داخله، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.

وتبين أن خطيبها وراء الواقعة بعد رفضها الرجوع إليه، وعلى الفور داهمت قوات الأمن مكان احتجاز الفتاة وأنقذتها، وتم ضبط عدد من المتهمين المشاركين في الواقعة، مع تكثيف جهود أجهزة البحث الجنائي لضبط المتهم الهارب.

وتم تحرير محضر رسمي ضد المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

