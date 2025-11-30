إحالة سائق دهس سيدة ونجلتها وتسبب في مصرعهما بالهرم للمحاكمة

18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة قائد سيارة ملاكي صدم سيارة أخرى وتسبب في مصرع سيدة وابنتها، بعد تعرضهما لإصابات بالغة، فضلا عن تهشم السيارة، بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة الهرم، للمحاكمة الجنائية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، وعرض الجثمانين على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دهس سيدة ونجلتها بالهرم

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن وفاة السيدة وابنتها متأثرتين بإصابتهما بالحادث.

وتم نقل جثامين السيدة وابنتها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

