اختلال عجلة القيادة وراء مصرع شخص وإصابة ابنه في انقلاب سيارة بالعياط

18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية في حادث مصرع شخص وإصابة ابنه إثر انقلاب سيارة بمنطقة العياط، أن اختلال عجلة القيادة من السائق وراء الحادث، ولا توجد شبهة جنائية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

انقلاب سيارة في حادث تصادم بمنطقة العياط

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء فتحى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بوقوع حادث تصادم بمنطقة العياط، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، تبين انقلاب سيارة سيارة ملاكى بالطريق الواصل ما بين الطريق الصحراوي الغربي وطريق مصر - أسيوط الزراعي بمنطقة جرزا.

وتسبب الحادث في مصرع قائد السيارة، بينما أصيب ابنه الذى كان بصحبته، وتم نقل الضحية إلى مشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، التي أصدرت القرارات السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.