الأحد 14 ديسمبر 2025
اختلال عجلة القيادة وراء مصرع شخص وإصابة ابنه في انقلاب سيارة بالعياط

كشفت المعاينة الأولية في حادث مصرع شخص وإصابة ابنه إثر انقلاب سيارة بمنطقة العياط، أن اختلال عجلة القيادة من السائق وراء الحادث، ولا توجد شبهة جنائية. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله. 

انقلاب سيارة في حادث تصادم بمنطقة العياط

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء فتحى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بوقوع حادث تصادم بمنطقة العياط، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، تبين انقلاب سيارة سيارة ملاكى بالطريق الواصل ما بين الطريق الصحراوي الغربي وطريق مصر - أسيوط الزراعي بمنطقة جرزا. 

وتسبب الحادث في مصرع قائد السيارة، بينما أصيب ابنه الذى كان بصحبته، وتم نقل الضحية إلى مشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، التي أصدرت القرارات السابقة. 

