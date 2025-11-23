الأحد 23 نوفمبر 2025
حوادث

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في فيصل

حريق شقة سكنية، فيتو
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة فيصل دون وقوع أي إصابات.

حريق بشقة في فيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة فيصل.

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية