عملت نسخة من المفتاح، تطور جديد في اتهام خادمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة

جدد قاضي معارضات أكتوبر حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من صاحب المنزل الذي تعمل لديه بحدائق أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، وأضافت أنها كانت تتردد على الشقة عدة مرات لتنظيفها وعملت نسخة من المفتاح، وعند تأكدها من سفر أصحاب المنزل، نفذت سرقتها.

القبض على خادمة سرقت مخدومها بأكتوبر

البداية كانت بتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد حضور مهندس إلى مكتب العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، وحرر محضرا أفاد فيه أنه أثناء تواجده هو وأسرته خارج المنزل لزيارة أقاربه، وعند عودته فوجئ بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الدولاب الخاص به، بغرفته.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، نجحت قوات الأمن في ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنها خادمة تبلغ من العمر 40 سنة.

ألقي القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

