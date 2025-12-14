الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

شاب يتعدى على زوجة شقيقه وطفلتها بسلاح أبيض لسرقة مصوغاتهما الذهبية

التحقيق في الواقعة، فيتو
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالشروع في قتل زوجة شقيقه وطفلتها في بولاق الدكرور، لسرقة مصوغاتهما الذهبية. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

وبإجراء التحريات، تبين أن شاب اعتدى على زوجة شقيقه وطفلتها البالغة من العمر ما يقرب من 10 سنوات، بسلاح أبيض، لسرقة مصوغاتها الذهبية، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل شروع شاب في قتل زوجة شقيقه وطفلتها

البداية كانت ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض سيدة وابنتها لاعتداء بسلاح أبيض داخل مسكنهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة. 


حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتبين أنه شاب يقيم في بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة.

 وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

