كانت عجباني وبعتلها صورة إباحية، أقوال المدرس المتهم بالتحرش بطالبة في فيصل

ترصد فيتو، أقوال واعترافات مدرس المتهم بالتحرش بطالبة بالمدرسة التي يعمل لها في فيصل بالجيزة، أمام جهات التحقيق، والذي أصدرت النيابة العامة أمس السبت قرار بإحالته لمحكمة الجنائيات.

اعترافات مدرس فيصل المتهم بالتحرش بفتاة



س _ ما اتهام الطالبة لك بالتحرش بها جنسيا؟



ج _ هو الي حصل إني بشتغل في مدرسة بفيصل، وبعمل هناك مدرس كمبيوتر، المجني عليها تبقى طالبة في المدرسة، وأعرفها بحكم الدراسة. واللي حصل أني بعتلها على الواتس آب من رقم معايا، رسالة فيها صور إباحية وكتبتلها إني عايز أنام معاها، وهي مردتش عليا، وفوجئت بعدها إن أبوها فضل يتصل على الرقم ده فأنا كلمته من الرقم التاني واختلقت حوار وألفت قصة إن حد غيري هو اللي عمل كده، ولكن هو عمل فيا محضر، ولقيت الشرطة جابتني، وأخدتني على النيابة.

س _ ما هي طبيعة عملك؟

ج_ أنا مدرس كمبيوتر في مدرسة بفيصل الخاصة.



س _ وما هي المؤهلات العلمية التي حصلت عليها ؟

ج _ خريج كلية تربية جامعه حلوان.



س _هل توجد ثمة علاقة فيما بينك وبين المجني عليها؟

ج _ ايوة.



س _ وما هي طبيعة تلك العلاقة ؟

ج: هي تبقى طالبة في المدرسه اللي أنا بشتغل فيها.



س _ منذ متى نشأت تلك العلاقة؟

ج _ من حوالي ٦ شهور، وديه الفترة اللي كنت شغال فيها في قسم اللغات اللي هي فيه.



س_هل من ثمة علاقة تطورت فيما بينك وبينها لأكثر من كونها طالبة ؟



ج _ أنا كنت بحاول أتعرف عليها وأهزر وأفتح معاها مواضيع.



س_ وما هو قصدك من ذلك ؟



ج _ هو اللي بيحصل أن البنات في المدرسة بيعملوا أنشطة ورحلات وأنا كنت بدخل أشترك معاهم في الحجات ديه عشان أتعرف عليهم وأهزر معاهم ويكون ليا صلة بيهم.



س_ وهل سبق وأن تطورت العلاقة فيما بينك وبين أي من الطالبات في المدرسة ؟



ج _ اه كان بيحصل.



س_ وضح لنا ذلك تحديدا ؟

ج_كنت باخد أراقمهم بحكم الأنشطة اللي بشترك معاهم فيها، وأبتدي أتكلم معاهم وأتعرف عليهم، وكان سعات بيحصل علاقة عاطفية



س _ وكيف كانت تتطور تلك العلاقة؟

ج _ الموضوع مكنش بيخرج عن الكلام ع الواتس آب بشكل شخصي معاهم، وإنهم يحكولي عن حياتهم وأتقرب ليهم وأعرف منهم أسرار وبالشكل ده بيتعلقوا بيا.



س_ وهل تطور الأمر بين أي منهم إلى ثمة محادثات جنسية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ؟



ج _أحيانا بس بسيط جدًا، وكلام بس مكنش بيبقى فيه صور ولا أي حاجة، وهما بنات بردو صغيرين.



س_ وما الذي كان يدفعك إلى القيام بذلك ؟



ج:: بصراحة كنت بلاقي سعادتي وانبساطي في الأمر ده.



س_ وهل حاولت التحرش جسديا بأي منهم قبل ذلك ؟



ج_ لا بصراحة بس كنت بتعمد التواجد معاهم، وكثرة الهزار والاشتراك معاهم في الأنشطة.

س_ وهل كانت الطالبة من بين الطالبات الذين كنت تقوم بالتواصل معهم بالكيفية؟



ج_ بصراحة آه أعرفها وكنت ببقى معاها هي وزميلاتها في الأنشطة اللي بتحصل ولكن مكنش بيحصل تواصل بيني وبينها على الواتس آب كتير.



س_ وهل من ثمة أمر حال دون ذلك ؟



ج _ أنا حاولت قبل كده معاها وهي صدتني.



س_وما هو قصدك من ذلك ؟

ج _حاولت أكلمها أكثر من مرة، وأبعتلها على الواتس آب وهي مكنتش بتديني اهتمام، ولا يترد عليا.



س_ وما الذي كنت تقوم بإرساله لها ؟

ج_ كنت ببعتلها في عيد ميلادها وأقولها شكلك حلو، وأبعتلها قلوب وحجات كده بس هي مكنتش بتعبرني.



س_ وهل قمت بالتواصل معها عقب ذلك ؟

ج_ ايوة.



س_ متى حدث ذلك ؟

ج_ كان يوم ٢٠٢٥/٧/٣١.



س_ وكيف قمت بالتواصل معها ؟

ج _ عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب.



س_ وملك من ذلك الخط ؟

ج _ أنا كنت شاريه فترة والخط ده بتاعي.



س_ وهل المجني عليها على علم بذلك الرقم ؟

ج_ لا هي متعرفهوش.



س_ وما هو مضمون الرسالة التي قمت بإرسالها إليها تحديدا ؟

ج_ كلمتها كـأني واحد معرفهاش، وبعتلها صور إباحية "واحد نايم مع واحدة" وقولتها إني نفسي أنام معاكي بالشكل ده.



س_ وما الذي بدر منها تجاه ذلك ؟

ج _ مردتش



س_ وهل من ثمة تواصل حدث بينك وبينها عقب ذلك ؟

ج_ايوة.

س_ هل سبق وأن اقترفت تلك الواقعة قبل ذلك ؟

ج_ كنت أحيانا بتعرف على بنات عن طريق التواصل الاجتماعي،ويحصل بيني وبينهم محادثات جنسية.

س_ ما هي حالتك الاجتماعية؟

ج أنا خاطب.



س_ما هو قولك فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعة ( تولناه عليه جملة وتفصيلًا ) ؟

ج _اللي حصل أنا قلت عليه.



س_ وما هو قولك فيما قررها كل من المجني عليها وكذلك والدها بتحقيقات النيابة العامة تولناه عليه جمله وتفصيلًا ؟

ج_ ايوة الكلام ده حصل



س_ كيف تم ضبطك ؟

ج _ فوجئت بالمباحث قامت بضبطي في الطالبية ناحيه شارع العروبة استوقفوني هناك عن طريق مكالمة تليفون جاتلي وقالولي إنهم من قسم الطالبية، ولما وقفت فوجئت إنهم مسكوني وأخدوني على القسم.



س _ متى حدث ذلك ؟

ج _الكلام ده حصل ۲۰۲۵/۸/۱۰ مساءً بس مش متذكر امتى.



س_ وهل من ثمة حوار دار فيما بينك وبينهم آنذاك؟

ج _ واجهوني بأني حصل وأنا انكرت تماما وقتها.



س_ هل لديك ثمة سوابق ؟

ج_ لا.

إحالة مدرس حاسب آلي بفيصل للجنايات



وأحالت النيابة العامة المختصة بالجيزة، مدرس حاسب آلي بمدرسة بمنطقة فيصل، بتهمة التحرش بفتاة، حيث قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية بدائرة قسم شرطة الطالبية للمحاكمة الجنائية العاجلة.



وجاء في أمر إحالة المتهم، في القضية رقم 111049 لسنة 2025 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 651 سنة 2025 كلي جنوب الجيزة لأنه في ٢٠٢٥/٧/٢١ تحرش جنسيًا بالطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطه عليها بأن قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، وكان ذلك بقصد حصوله من المجنى عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية.

كما اعتدى على مبادئ وقيم المجتمع المصري الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمحني عليها الطفلة المجني عليها بأن نشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) مقاطع إباحية للمجني عليها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق كما عرض بأمن واخلاق المجني عليها للطفلة المجني عليها للخطر بان ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ١٦٦ مكرر، ٢٠٦ مكررا (أ) / ١، ٢٠٦ مكررًا (ب)/ ٢،١ من قانون العقوبات، والمادتين ۱، ۲۵، ۳۷، من القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد ۱ / ۲، ٩٦، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقن ١٣٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن قانون الطفل.



عقوبة المدرس المتحرش

إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

_ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

