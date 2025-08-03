الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

إخماد حريق أعلى أحد مباني نادي بلدية المحلة دون إصابات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق أعلى أحد مباني نادي بلدية المحلة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة الكبرى نتيجة ماس كهربائي.

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وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الغربية  قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من سطح المبنى لتتحرك على الفور سيارات الإطفاء مدعومة بقوات الدفاع المدني وعدد من سيارات الإسعاف.

السيطرة على حريق أعلى أحد مباني نادي بلدية المحلة
السيطرة على حريق أعلى أحد مباني نادي بلدية المحلة

وتمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية  من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة وأسفر الحريق عن تلف محتويات السطح بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان الأسباب النهائية وراء اندلاع الحريق.

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