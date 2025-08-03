إخماد حريق أعلى أحد مباني نادي بلدية المحلة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة الكبرى نتيجة ماس كهربائي.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من سطح المبنى لتتحرك على الفور سيارات الإطفاء مدعومة بقوات الدفاع المدني وعدد من سيارات الإسعاف.

السيطرة على حريق أعلى أحد مباني نادي بلدية المحلة

وتمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة وأسفر الحريق عن تلف محتويات السطح بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان الأسباب النهائية وراء اندلاع الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.