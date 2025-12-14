الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة سائق بعد الاعتداء عليه بالدقي

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة سائق بعد الاعتداء عليه في الدقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل سرقة سائق بالإكراه في الدقي

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد تعرض سائق للسرقة بالإكراه، والاعتداء عليه وإصابته، بإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة من القبض عليهم.


بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المسروق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

