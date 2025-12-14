إنقاذ 6 أطفال والبحث عن مفقود في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسكندرية

18 حجم الخط

انقلبت سيارة ربع نقل، كانت تقل 7 أطفال، في ترعة بقرية مصطفى إسماعيل التابعة لحي العامرية ثان غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوطهم جميعًا في المياه، فيما تمكن الأهالي من انتشال 6 أطفال وجاري البحث عن آخر مفقود.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالتزامن مع جهود الأهالي الذين تمكنوا من إنقاذ 6 فتيات من الغرق.

وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن سقوطها في الترعة، وسقوط الأطفال، وتدخل العناية الإلهية لإنقاذ 6 منهم. وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الطفل السابع، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الموقع ومتابعة تطورات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

