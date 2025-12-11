إقبال متوسط على لجان المنتزه بالإسكندرية والسيدات يتصدرن المشهد الليلي (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجان مدرسة الرحمانية في الدائرة الأولى بالمنتزه في محافظة الإسكندرية، والتي تجري فيها انتخابات مجلس النواب للدوائر الملغاة على مقعد واحد لكل المرشحين، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية العليا، في النصف الثاني من اليوم وقبل غلق صناديق الاقتراع إقبالا من متوسط إلى ضعيف.

وتصدرت السيدات المشهد في النصف الثاني من اليوم مع كبار السن، في عملية التصويت في الاعادة بالإضافة إلى عدد من ذوي الهمم.

إقبال ضعيف بدائرة المنتزه

وشهد محيط لجان مدرسة الرحمانية بعزبة الرحمانية بمنطقة الإصلاح، تشديدات أمنية مكثفة ومنع تواجد أي دعاية انتخابية أو ما يعوق وصول الناخبين إلى لجان انتخابات مجلس النواب.

مقعد واحد ومنافسون كثيرون

ويتنافس على المقعد ٢٧ مرشحا بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز ٣ مرشحين وجرى إحالة فوزهم لمحكمة النقض.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة، والتي تعقد يومي 10 و11 ديسمبر 2025، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد رئاستي حي منتزة أول وثانٍ بالعمل على رفع كفاءة المقار الانتخابية، وتشمل أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين خلال عملية التصويت.

كما أعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزة أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير الاستعدادات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

وفيما يخص تأمين الطاقة، تم التشديد على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، مع توفير وحدات ديزل متنقلة كمصادر احتياطية، وتزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.

ومن أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وجميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل، وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على ممارسة دوره الوطني.

