بعد قليل، نظر ثاني جلسات محاكمة جنايني مدرسة الإسكندرية المتهم بالتعدي على التلاميذ

تنظر بعد قليل محكمة جنايات الإسكندرية، ثاني جلسات محاكمة المتهم «سعد.خ.ر»، جنايني بمدرسة الإسكندرية الدولية، المتهم بالتعدي على التلاميذ، بعد قرار تأجيلها أمس إلى اليوم بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

وجاء قرار التأجيل في الجلسة التي عُقدت صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام، فيما حضرت أسر الأطفال المجني عليهم برفقة ذويهم، وسط أجواء إنسانية مؤثرة، وحرص على حماية هوية الضحايا.

وكانت المحكمة  قد سألت المتهم عن ارتكابه الواقعة، فأنكر وطالب بعرضه على الطب الشرعي كما تم عرض المجني عليهم

وشهدت المحكمة، عرض مقاطع فيديو من داخل المدرسة لمعاينة  النيابة العامة المدرسة محل الواقعة، وعرضت الأطفال وهم يرون كيفية قيام المتهم بارتكاب الواقعة وخطفهم بالتحايل داخل غرفة بالمدرسة.


تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

إحالة إلى محكمة الجنايات  

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

