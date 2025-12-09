في أسرع محاكمة، إحالة أوراق المتهم بالاعتداء علي تلاميذ مدرسة الإسكندرية للمفتي

18 حجم الخط

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الجنانيني المتهم بالاعتداء على أطفالمدرسة الإسكندرية للغات، لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، بعد أن وجهت له المحكمة اتهامات الخطف وهتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال المقترن بالقوة.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة

وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي استغل براءة الأطفال، وقام بأفعال مشينة ضد أطفال استُؤمن عليهم وخان هذه الأمانة، مشددة على أنه يجب ألا تأخذ بالمحكمة شفقة بالمتهم أو رحمة.

هيئة الدفاع: وقائع تشيب لها الولدان

وأكدت هيئة الدفاع عن الأطفال الضحايا برئاسة طارق العوضي، أن الوقائع التي ارتكبها الجنايني المتهم يشيب لها الولدان، خاصة أن هناك ضحايا جديدة تتكشف كل يوم، ويجب أن يكون عبرة لأمثاله وتوقع عليه أقصى العقوبات.

وحضر الجنايني “سعد خ.”، المتهم، وسط حراسة مشددة، مرتديا نفس الملابس التي ألقي القبض عليه بها، وأودع قفص المحكمة، وظهر بشكل مهزوز، ونظراته زائغة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد استكملت اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم «سعد خ. ر.»، جنانيني بمدرسة الإسكندرية الدولية، بعد قرار تأجيل المحاكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

وجاء قرار التأجيل في الجلسة التي عُقدت صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام، فيما حضرت أسر الأطفال المجني عليهم برفقة ذويهم، وسط أجواء إنسانية مؤثرة، وحرص على حماية هوية الضحايا.

وكانت المحكمة قد سألت المتهم عن ارتكابه الواقعة، فأنكر وطلب عرضه على الطب الشرعي، كما تم عرض المجني عليهم.

وشهدت المحكمة عرض مقاطع فيديو من داخل المدرسة لمعاينة النيابة العامة المدرسة محل الواقعة، وعرضت الأطفال وهم يرون كيفية قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وخطفهم بالتحايل داخل غرفة بالمدرسة.

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

حالة عاجلة وتهم مشددة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

