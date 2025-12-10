إقبال ضعيف على لجنة مدرسة الرحمانية بالمنتزه في انتخابات النواب (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت لجان مدرسة الرحمانية في الدائرة الأولى بالمنتزة في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء والتي تجري فيها إعادة انتخابات مجلس النواب على مقعد واحد لكل المرشحين، تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية العليا، إقبالا ضعيفا من المواطنين مع بدء فتح باب التصويت.

إقبال ضعيف ومسيرة بدائرة المنتزة

وشهد محيط لجان مدرسة الرحمانية بعزبة الرحمانه بمنطقة الاصلاح، مسيرة لإدارة المنتزة ثان التعليمية لحث الناخبين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة مجلس النواب.

مقعد واحد ومنافسون كثيرون

ويتنافس على المقعد الذي يعاد عليه الانتخابات ٢٧ مرشحا بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز ٣ مرشحين وجرى إحالة فوزهم لمحكمة النقض.

وتضم دائرة المنتزة لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة، والمقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر 2025، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد رئاستي حي منتزة أول وثانٍ بالعمل على رفع كفاءة المقار الانتخابية، وتشمل أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين خلال عملية التصويت.

كما أعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزة أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير الاستعدادات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

وفيما يخص تأمين الطاقة، تم التشديد على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، مع توفير وحدات ديزل متنقلة كمصادر احتياطية، وتزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.

ومن أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وجميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل، وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على ممارسة دوره الوطني.

