تنفيذ 3 معسكرات لتحسين الخدمات الصحية لطلاب المدارس بالشرقية

قام فريق عمل إدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بتنفيذ معسكرات صحية لطلاب المدارس على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب بالوزارة، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمعهد القومي للتغذية.

الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة

وكشف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن أن هذه المعسكرات تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للطلاب، خاصة في القطاع الريفي، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، من خلال التوعية بالموضوعات المرتبطة بالصحة والسلامة العامة.

تنفيذ المعسكرات الثلاثة

وأشار إلى أنه في اليوم الأول تم تنفيذ المعسكر بمدرسة المستشار سامي عبد الحليم للتعليم الأساسي بقرية عرب الفدان بمركز أبو حماد. وفي اليوم الثاني تم تنفيذ المعسكر بمدرسة فاطمة الزهراء بمدينة العاشر من رمضان، واليوم الثالث تم تنفيذ المعسكر بمدرسة النجاح بمدينة العاشر من رمضان وتضمنت فعاليات المعسكرات الصحية مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية للطلاب ولأولياء الأمور.

كتيبات إرشادية عن الغذاء السليم

وأوضح أنه تناولت المعسكرات الثلاثة موضوعات منها طرق الحفاظ على صحة الفم والأسنان وتعزيز نمط الحياة الصحي لدى الطلاب. كما تم توزيع حقائب صحية على الطلاب تحتوي على أدوات نظافة الأسنان وكتيبات إرشادية عن الغذاء السليم والعادات الصحية الإيجابية.

التغذية السليمة وأضرار التدخين

ونوه وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن المعسكرات شهدت تنظيم حلقات نقاشية تناولت عدة موضوعات من بينها التغذية السليمة وأضرار التدخين، بالإضافة إلى العنف المدرسي والتنمر والتحرش وفن التعامل مع المراقبين. كما تم تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة لتعزيز السلوك الصحي لدى الطلاب بصورة عملية.

محافظ الشرقية

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية تعزيز التثقيف الصحي داخل المدارس، لما له من دور محوري في تحسين السلوكيات الصحية لدى الطلاب، وبناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات الصحية المختلفة.

