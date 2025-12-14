مرشح يتقدم بطعن علي اعلان الحصر العددي للدائرة الثالثة بالفيوم بعد إعادتها

18 حجم الخط

تقدم طاهر عبدالعليم زكريا المرشح بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، بطعن علي الاعلان الحصري العددي للأصوات بعد إعادة انتخابات الدائرة.

وطالب في طعنه بإلغاء القرار الإداري بإعلان الحصر العددي للاصوات، وإعادة فرز الأصوات من جديد، أو إلغاء انتخابات الدائرة وإعادتها مرة اخري، بسبب تقدم منجود الهواري علية في الصندوق رقم 67، رغم انه كان يسبقه بعدد من الأصوات يصعب تعويضه قبل فرز هذا الصندوق، فيما لم تحدد المحكمة الإدارية جلسة للنظر في الطعن حتي الآن.

اعلان الحصر العددي للاصوات

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب، الحصر العددي للدائرة الثالثة الملغاة بالفيوم بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، وبلغ الحصر العددي امن أدلوا بأصواتهم 140677 منهم 131985 صوتا صحيح، 8692 صوتا باطلا، ومن المرجح بعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج أن تجري انتخابات الإعادة بين كل من:

اللواء طه عبدالتواب، مرشح التحالف، وحصل على 60460 صوتا.

الدكتور حماده سليمان، مرشح حزب النور وحصل على 53447 صوتا.

حمد دكم مرشح التحالف، وحصل على 28461 صوتا.

حازم فايد المرشح المستقل، وحصل على 30523 صوتا.

ربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل على 28423 صوتا.

منجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل على 35004 صوتا.

المقيدون في الدائرة الثالثة

والدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 335 ألفًا و439 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية.

وتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق.

