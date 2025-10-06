الإثنين 06 أكتوبر 2025
محافظات

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

قالت  الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنه حتى الآن تم توقيع الكشف الطبي على 31 مرشحا محتملا لمجلس النواب، 22 منهم تم توقيع الكشف عليهم  بمستشفى الفيوم العام و9 منهم كشفوا بالقومسيون الطبي، والتوجه لأي لجنة طبية يكون بناء على رغبة المرشح المحتمل لمكان الكشف من خلال الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

إجراءات الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب

كما أوضح الدكتور أحمد عبد الهادي، مدير القومسيون الطبي، أن هناك بعض الخطوات التي يمر بها المرشح حتى انتهاء الكشف الطبي منها، كشف الباطنة والنفسية بالإضافة إلى تحليل المخدرات، ونتيجة الكشف الطبي وتحليل المخدرات من المسوغات الأصلية للترشح للمجالس النيابية.

ثقافة الفيوم تحتفل بانتصارات أكتوبر ببرنامج فني وثقافي على مدار 3 أيام

الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

كانت وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد تفقدت لجان الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب بالقومسيون الطبي ومستشفى الفيوم العام.

