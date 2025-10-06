صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنه حتى الآن تم توقيع الكشف الطبي على 31 مرشحا محتملا لمجلس النواب، 22 منهم تم توقيع الكشف عليهم بمستشفى الفيوم العام و9 منهم كشفوا بالقومسيون الطبي، والتوجه لأي لجنة طبية يكون بناء على رغبة المرشح المحتمل لمكان الكشف من خلال الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

إجراءات الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب

كما أوضح الدكتور أحمد عبد الهادي، مدير القومسيون الطبي، أن هناك بعض الخطوات التي يمر بها المرشح حتى انتهاء الكشف الطبي منها، كشف الباطنة والنفسية بالإضافة إلى تحليل المخدرات، ونتيجة الكشف الطبي وتحليل المخدرات من المسوغات الأصلية للترشح للمجالس النيابية.

كانت وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد تفقدت لجان الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب بالقومسيون الطبي ومستشفى الفيوم العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.