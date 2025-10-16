أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم أول طعن ضد مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة القليوبية قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025 المهندس مصطفى مجاهد أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية تقدم به مواطنون من الدائرة وحمل رقم 647 لسنة 27 قضائية.

تضمن الطعن طلب الطاعنين باستبعاد المرشح ويحمل رقم 25 في القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا طلب الطاعنين باستبعاد المرشح المذكور بسبب وجود عدد من المشاكل خلال إدارته شركة مياه القليوبية وفق ما جاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها الطاعنين.

وأكدت عريضة الدعوى أنه يستلزم في المرشح للانتخابات البرلمانية عددا من الشروط مما يتطلب مراجعة ترشيح المرشح المذكور بسبب أن ذلك المرشح مازال يخضع لمراجعة من الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من الموضوعات قيد التحقيق في إطار وظيفته رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

في سياق آخر، أعلن النائب سمير صبحي عليوة إبراهيم عضو مجلس النواب والمرشح رقم (2) على المقعد الفردي بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية عن حزب مستقبل وطن وحصل علي رمز الكتاب تنازله رسميا عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن ذلك المقعد بعد إعلان ترشح شقيقه ضمن مرشحي القائمة الوطنية قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الجبهة الوطنية مشيرا في طلب التنازل أنه جاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتيح للمرشحين التقدم بطلب رسمي موثق قبل انتهاء المواعيد المحددة قانونًا لغلق باب التنازلات.

