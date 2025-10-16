الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

محكمة جنايات بنها،
محكمة جنايات بنها، فيتو

تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم أول طعن ضد مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة القليوبية قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025 المهندس مصطفى مجاهد أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية تقدم به مواطنون من الدائرة وحمل رقم 647 لسنة 27 قضائية. 

txt

حكم العمرة في شهر جمادى الأولى وفضائلها

txt

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع الانضباط وتفعيل التكنولوجيا بمدارس كفر البطيخ

تضمن الطعن طلب الطاعنين باستبعاد المرشح ويحمل رقم 25 في القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا طلب الطاعنين باستبعاد المرشح المذكور بسبب وجود عدد من المشاكل خلال إدارته شركة مياه القليوبية وفق ما جاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها الطاعنين.

وأكدت عريضة الدعوى أنه يستلزم في المرشح للانتخابات البرلمانية عددا من الشروط مما يتطلب مراجعة ترشيح المرشح المذكور بسبب أن ذلك المرشح مازال يخضع لمراجعة من الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من الموضوعات قيد التحقيق في إطار وظيفته رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية. 

 

في سياق آخر، أعلن النائب سمير صبحي عليوة إبراهيم عضو مجلس النواب والمرشح رقم (2) على المقعد الفردي بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية عن حزب مستقبل وطن وحصل علي رمز الكتاب تنازله رسميا عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن ذلك المقعد بعد إعلان ترشح شقيقه ضمن مرشحي القائمة الوطنية قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الجبهة الوطنية مشيرا في طلب التنازل أنه جاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتيح للمرشحين التقدم بطلب رسمي موثق قبل انتهاء المواعيد المحددة قانونًا لغلق باب التنازلات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الجهاز المركزى للمحاسبات الشرب والصرف الصحى المهندس مصطفى مجاهد انتخابات مجلس النواب 2025 حزب مستقبل وطن

مواد متعلقة

حكم العمرة في شهر جمادى الأولى وفضائلها

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع الانضباط وتفعيل التكنولوجيا بمدارس كفر البطيخ

جماعة الحوثي تعلن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية

وصول 29 شهيدا إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية