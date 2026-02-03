الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
القرار صدر من القاهرة، هكذا تولى ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية

في مثل هذا اليوم من عام 1969، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة تولي ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ليبدأ فصلًا جديدًا في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية والحدث لم يكن مجرد تغيير إداري، بل نقطة فاصلة أعادت صياغة العمل الفلسطيني السياسي والعسكري بعد عشر سنوات من النكبة وما تلاها من تشريد وتهجير.

 

بداية عهد جديد للقيادة الفلسطينية

وتولى عرفات قيادة المنظمة في مرحلة كانت فيها القضية الفلسطينية تواجه تحديات هائلة، فقد تفرق الفلسطينيون بين الشتات والداخل، وكانت المنظمة بحاجة إلى توحيد الجهود وتشكيل رؤية سياسية واضحة. 

عرفات، الذي بدأ نشاطه في صفوف حركة فتح منذ منتصف الخمسينات، حمل على عاتقه مهمة جمع الفصائل المختلفة تحت مظلة وطنية واحدة، مع الحفاظ على استقلال القرار الفلسطيني وعدم الخضوع لضغوط الأطراف الإقليمية بشكل كامل.

وياسر عرفات لم يقتصر دوره على السياسة التقليدية، بل ارتبط اسمه أيضًا بالعمل المسلح والتنظيمي، الذي كان يُنظر إليه كوسيلة لتحريك القضية الفلسطينية عالميًا. تنظيم الفدائيين، تأسيس شبكات الدعم، وضمان التواصل بين المخيمات الفلسطينية والقيادة في الخارج، كلها كانت خطوات مدروسة لإبقاء القضية حية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

تأثير القيادة على مسار القضية الفلسطينية

تحت قيادة عرفات، استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تصبح الطرف الفلسطيني الأكثر تمثيلًا على الصعيد الدولي، وفي المحافل العالمية، بدأ الفلسطينيون يطرحون قضاياهم بشكل منظم، مما مهد الطريق لاحقًا للاعتراف بمنظمة التحرير كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. كما كان لإدارة عرفات القدرة على خلق توازن بين الضغط السياسي والمواجهة العسكرية، ما أعطى الفلسطينيين شعورًا بالوجود والسيادة رغم الاحتلال والتهجير.

اليوم، بعد أكثر من نصف قرن، يظل تولي ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية لحظة محورية في تاريخ القضية الفلسطينية، تذكر العالم بأهمية القيادة الموحدة، والتخطيط الإستراتيجي، وصمود الشعوب في مواجهة التحديات الكبرى. 

