الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يبحث تطوير آلية تدريب جميع سائقي نقل المنتجات البترولية

في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والخاص بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لبحث آليات تطوير منظومة تدريب السائقين العاملين في قطاع البترول، خاصة سائقي شاحنات نقل المنتجات البترولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، وقيادات  شركة السهام البترولية.

 

تطوير آلية التدريب والتطوير لسائقي الشاحنات البترولية 

 

وخلال الاجتماع، استعرضت قيادات شركة السهام البترولية نتائج تطوير آلية التدريب لجميع سائقي شركات قطاع البترول وسائقي المقاولين العاملين في نفس المجال، بشكلٍ إلزامي، حيث تتضمن تلك الآلية إصدار بطاقة مهنية لكل سائق تحتوي على جميع بيانات التدريب والتأهيل، مما يتيح لهم الوصول لكافة المواقع البترولية والمستودعات والحقول والشركات التابعة للقطاع.

وأشاد الوزير بجهود الشركة في وضع آلية لتدريب سائقي نقل المنتجات البترولية من العاملين بالقطاع أو ضمن منظومة مقاولي النقل، مؤكدًا على أهمية تطبيق منظومة إلزامية تهدف لضمان أعلى درجات السلامة ورفع كفاءة الأداء وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة، بما يعزز بيئة العمل الآمنة بقطاع البترول، مشيًرا إلى أن شركة السهام تمتلك أسطولًا كبيرًا من سيارات النقل، ما يستلزم تقديم برامج تدريب متواصلة لتعزيز سلوكيات القيادة الآمنة والحفاظ على سلامة العاملين وحماية الأرواح والممتلكات.

ووجه الوزير بضرورة التكامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية – ممثلة في شركة السهام – ومركز التدريب التابع لوزارة النقل، بما يتيح تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتقديم برامج  مشتركة للتدريب العملي بجانب استخدام نماذج المحاكاة المتطورة التي تملكها شركة السهام.

