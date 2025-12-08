نجاح أعمال حفر بئر "شمال البسنت" بالدلتا في إنتاج 10 ملايين قدم مكعب غاز

18 حجم الخط

نجحت شركة الوسطاني للبترول في حفر البئر "شمال البسنت – 1"، بمنطقة الدلتا كبئر استكشافية جديدة ناجحة بمخزون مضاف يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز وفقًا لنتائج الاختبارات، وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف حفر الآبار الاستكشافية.

وضع البئر علي خريطة الإنتاج

ويجرى حاليًا الانتهاء من إجراءات وضع البئر على خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى نحو 10 ملايين قدم مكعب من الغاز.

ويأتي ذلك في إطار برنامج استثماري طموح لشركة دانة غاز الإماراتية بالتعاون مع شركة "إيجاس" في مناطق امتيازها بالدلتا، من خلال شركة الوسطاني للبترول، ويشمل حفر 11 بئرًا جديدة للكشف عن مزيد من موارد الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الاكتشافات في سياق الاستراتيجية المصرية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بل والتطلع إلى التصدير.

حيث شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في اكتشافات الغاز، أبرزها حقل ظهر العملاق، مما ساهم بشكل كبير في تحويل البلاد من مستورد للغاز إلى مصدر له، وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وتعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات مع الشركات العالمية الكبرى، مثل دانة غاز، لتمويل وتطوير مشاريع التنقيب والإنتاج وتوفر الحكومة حوافز متعددة لشركات النفط والغاز العالمية لتكثيف أنشطتها الاستكشافية والتنموية، مما يعكس التزامها بتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي، وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

