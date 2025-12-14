الأحد 14 ديسمبر 2025
بسبب وجبة طعام فاسدة، إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في الخصوص

أُصيب 5 أشخاص بحالات تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبال 5 مصابين يعانون من أعراض تسمم غذائي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بالقليوبية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المصابين تعرضوا لحالات تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

التحقيق في حالات إصابة بالتسمم الغذائي بالقليوبية 

ويقوم رجال المباحث حاليًا بفحص الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

فحص المطعم ومصادر الأغذية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت تكليف الجهات المختصة بالخصوص  بفحص المطعم ومصادر الأغذية وبيان مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقوف على أسباب الواقعة ومحاسبة المسؤولين. 

