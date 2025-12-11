محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان في الذكرى الـ 22 لوفاة الزعيم حيدر علييف

18 حجم الخط

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، السفير إلخان بلوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الطقس السنوي الذي يُقام لتخليد ذكرى الزعيم الراحل حيدر علييف بالتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لوفاته، حيث وافته المنية في 12 ديسمبر 2003، عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان

ووضع المحافظ وسفير أذربيجان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للزعيم حيدر علييف، الكائن بـ حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية في مدينة القناطر الخيرية.

وتؤكد هذه المراسم على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس الاهتمام المشترك بالحفاظ على أواصر الود والتعاون.



خلال الاحتفالية عبر المحافظ عن سعادته لاستقبال السفير إلخان بلوخوف في محافظة القليوبية لإحياء ذكرى الزعيم الراحل حيدر علييف مؤكدا أن هذا التقليد السنوي يؤكد على الروابط الوثيقة وعمق الصداقة الممتدة بين مصر وأذربيجان، وهي صداقة نابعة من قيم ومصالح مشتركة مشيرا إلى أن وجود هذا النصب التذكاري في قلب القناطر الخيرية هو رمز حي لتعميق التفاهم الثقافي والتعاون الاقتصادي الذي نسعى لتعزيزه في كافة المجالات، إجلالًا لروح زعيم كبير ساهم في ترسيخ هذه العلاقات القوية.

ومن جانبه أكد سفير دولة أذربيجان لدي مصر أن زيارة تمثال الزعيم حيدر علييف في حديقة الصداقة في القناطر الخيرية تحمل دلالات عميقة وتُبرز المكانة الخاصة التي تحتلها مصر والقليوبية في قلب أذربيجان.

وأضاف: نُثمن جهود محافظ القليوبية في الحفاظ على هذا النصب الذي يُعد شاهدًا على الصداقة التي أرسى قواعدها الزعيم الراحل حيدر علييف.

وأشار إلى أن بلاده نجحت في تأسيس علاقة التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية، كما أسست علاقة تآخي مع محافظات أخرى بمصر.

وفي الختام أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة لسفير جمهورية أذربيجان، تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

جاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الاذربيجانية في مصر واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية وعدد من أبناء الجالية الاذربيجانية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.