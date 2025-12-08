سقوط أمطار غزيرة على أنحاء محافظة القليوبية

18 حجم الخط

شهدت محافظة القليوبية، منذ قليل، سقوط موجة من الأمطار الغزيرة، على معظم مراكز وقرى المحافظة، بينما انتشرت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أماكن سقوط الأمطار اليوم، لشفط تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول فور سقوطها.

سقوط موجة من الأمطار الغزيرة بالقليوبية، صور

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، معداتها وعربات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية والأتفاق، ومطالع ومنازل الكباري على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، لسرعة التعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار، والحفاظ علي السيولة المرورية بشوارع المدن الرئيسية وكذلك الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وشهدت خطة محافظة القليوبية للتعامل مع مياه الأمطار من خلال الانتهاء من أعمال تطهير وتسليم بالوعات الصرف الصحي التي تأثر بسقوط أمطار بكل المدن والطرق الرئيسية، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعدات، والتنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وبين مجالس المدن والمراكز والأحياء لسرعة التدخل للتعامل مع مياه الأمطار.

سقوط امطار غزيرة بالقليوبية، فيتو

سقوط امطار غزيرة بالقليوبية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا وقد يصاحبها ضربات الرعد والبرق على بعض المناطق.

مع استمرار السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.