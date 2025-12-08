الإثنين 08 ديسمبر 2025
سقوط أمطار غزيرة على أنحاء محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، منذ قليل، سقوط موجة من الأمطار الغزيرة، على معظم مراكز وقرى المحافظة، بينما انتشرت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أماكن سقوط الأمطار اليوم، لشفط تراكمات مياه الأمطار أولًا بأول فور سقوطها.

مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية بـ مليون جنيه لذوي مصابي حادث بالطريق الحر

محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية في بنها ويكلف بصرف تعويضات

سقوط موجة من الأمطار الغزيرة بالقليوبية، صور 

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، معداتها وعربات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية والأتفاق، ومطالع ومنازل الكباري على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، لسرعة التعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار، والحفاظ علي السيولة المرورية بشوارع المدن الرئيسية وكذلك الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وشهدت خطة محافظة القليوبية للتعامل مع مياه الأمطار من خلال الانتهاء من أعمال تطهير وتسليم بالوعات الصرف الصحي التي تأثر بسقوط أمطار بكل المدن والطرق الرئيسية، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعدات، والتنسيق الكامل بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وبين مجالس المدن والمراكز والأحياء لسرعة التدخل للتعامل مع مياه الأمطار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا وقد يصاحبها ضربات الرعد والبرق على بعض المناطق.

مع استمرار السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.


 

