وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول سمك فاسد بمطعم في الغربية

شهدت منطقة السكة الوسطى وتحديدا شارع جلال الدين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه وأُصيب شقيقه ومسن بحالة تسمم غذائي حاد عقب تناولهم وجبة سمك فاسد من أحد مطاعم الأسماك بالمنطقة.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام بوصول 3 حالات تسمم غذائي بينهم طفل في حالة حرجة ادعوا تناولهم وجبة سمك من مطعم أسماك بمنطقة السكة الوسطى.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل أدهم محمود الحريري 12 عاما متأثرا بإصابته بتسمم غذائي حاد بينما أصيب شقيقه إبراهيم محمود الحريري 17 عاما بحالة تسمم واضطراب في الوعي وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

كما أصيب عبدالقدوس الششتاوي الجزلة 75 عاما بحالة تسمم واضطراب في الوعي ويخضع للعلاج داخل العناية المركزة بعد تناولهم جميعا نفس الوجبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت تكليف الجهات المختصة بمدينة المحلة بفحص المطعم ومصادر الأغذية وبيان مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقوف على أسباب الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

