التحفظ على سجائر مهربة وسكر ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالقليوبية

18 حجم الخط

شنت اليوم السبت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية حملات مكثفة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان سوق آمن وخدمة تموينية تليق بأهالي المحافظة.

سجائر مهربة وسكر ناقص الوزن.. مخالفات رصدتها تموين القليوبية

في إطار التوجيهات والتعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واستمرارًا لحملات تموين القليوبية بالتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل لحيازته 400 كيس سكر ناقص الوزن وضبط محل آخر لبيع 310 عبوات سجائر صيني مهربة، وتم التحفظ على الكميات.

تحرير 6 مخالفات تموينية بالمخابز بالقليوبية

كما تم تحرير 6 مخالفات تموينية بالمخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود قائمة تشغيل.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين بالقليوبية، استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفات وردع المخالفين وحماية صحة وسلامة أهالي القليوبية، مشيرًا إلى أن المواطن شريك أساسي في هذه الجهود، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ أثناء إستلام الخبز المدعم، لضمان استدامة منظومة عادلة ومتكاملة.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كما ناشدت مديرية التموين بالقليوبية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخازن أو أماكن غير معلن عنها يتم تخزين أو تعبئة السلع الغذائية بداخلها، وذلك عبر إحدى قنوات تسجيل الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528 أو عبر الموقع الإلكتروني ww.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.