معرض عن رحلة العائلة المقدسة بمتحف الطفل بالتعاون مع المركز الثقافي المجري

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل” معرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" وذلك يوم غد الإثنين 15 ديسمبر من الساعة 6 وحتى 10 مساء، بالتعاون مع المركز الثقافي المجري.

ومن المقرر أن يحتوي المعرض علي لوحات تعبر عن رحلة العائلة المقدسة في مصر وكيف احتضانها شعب مصر هى ووليدها عيسى عليه السلام، صرحت بذلك الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، مشيرة أن ذلك يأتى احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل إن المتحف يحرص علي تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة مع السفارات والمراكز الثقافية العربية والأجنبية لتعريف الأطفال والنشء بالثقافات والحضارات الأخرى وترسيخ مبدأ التنوع الثقافي الذي يسهم في تعزيز التفاعل مع الآخرين وبناء جسور الثقة والاحترام والتفاهم عبر الثقافات المختلفة.

مكتبة مصر الجديدة

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها ورعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، وبدأت ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

