حمدي رزق يدير حوارا ناريا حول "أسرار الحضارة المصرية" ضمن فعاليات مؤسسة زاهي حواس

يقيم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وبالتعاون مع مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة جديدة من الصالون الشهري بعنوان: "الحضارة المصرية.. بين العلم والخيال" وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على الإنجازات المعرفية للحضارة المصرية القديمة، وموازنة الحقائق العلمية والتاريخية الموثقة مع الرؤى الشعبية والأدبية التي قد تمزج العلم بالخيال في تفسير أسرار هذه الحضارة.

ويشارك فيها نخبة من أبرز المتخصصين والكتّاب، وهم: الدكتور ممدوح الدماطي عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والكاتب في مجال الآثار المصرية، والدكتور محمد حسن أستاذ الآثار المصرية ومدير العلاقات العامة بمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث والكاتب الصحفي إيهاب الحضري مدير تحرير جريدة الأخبار، ويدير هذا اللقاء الإعلامي الكبير حمدي رزق.

