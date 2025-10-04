القائمة الكاملة لأسعار تذاكر متحف الطفل، وهذا رابط الحجز

تسابق وزارة السياحة والآثار خطواتها للانتهاء من استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه تم الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بنسبة ٩٩٪، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيكون على مراحل وأيام ١ و٢ و٣ نوفمبر المقبل.

تجهيزات افتتاح المتحف المصري الكبير

ويضم المتحف المصري الكبير عددا من الخدمات الترفيهية للزائرين، أبرزها متحف الطفل والذي صمم ليكون مبنى ينمي شغف الأطفال حول الحضارة المصرية القديمة من خلال استخدام وسائل تكنولوجية تعتمد علي جذب الأطفال وتعريفيهم بالحضارة المصرية القديمة.

ويقدم متحف الطفل الملحق بالمتحف المصري الكبير تجربة مصممة لتنمي شغف الأطفال حول تراثهم، من خلال أنشطة تعليمية عملية تناسب أعمارهم، كما يعتبر المتحف مكانًا جذابًا يشد الأطفال بجماله البصري والسمعي والحسي، مما يجعلهم يقدرون حضارة مصر القديمة العظيمة.

تذاكر دخول متحف الطفل بالمتحف المصري الكبير

وأكدت هيئة المتحف المصري الكبير، أن تذاكر الدخول العامة تسمح للأطفال استكشاف المتحف بصحبة مرافق أو أحد الوالدين أو الوصي، ويساعدهم دليل تفاعلي على الاستفادة القصوى من زيارتهم، كما تتوفر جوالات إرشادية يقدمها خبراء في علم المصريات.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير، أن الزيارة بمتحف الطفل مخصصة للأطفال من سن 6 إلى 12 عاما، وهي متاحة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة حتى الخامسة مساء، وخلال يومي الجمعة والسبت تكون الزيارة متاحة من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء، ويكون ⁠آخر موعد لشراء التذاكر في الساعة 4 مساء، وتكون مدة الجولة 45 دقيقة وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن حجزها من هنا .

وتصل أسعار تذاكر الدخول إلي:

150 جنيها للطفل المصري

750 جنيها للأطفال الزائرين العرب أو الأجانب

375 جنيها للأطفال العرب أو المقيمين في مصر

كما يقدم المتحف تذاكر لدخول متحف الطفل بالجولات الإرشادية وتصل أسعارها إلى:

200 جنيه للأطفال المصريين

1000 جنيه للأطفال الزائرين العرب أو الأجانب

500 جنيه للأطفال العرب أو المقيمين في مصر

