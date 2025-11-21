مكتبة مصر الجديدة تحتفل بمرور 80 عاما على تأسيسها ببرنامج ثقافي حافل

18 حجم الخط

تنطلق في السادسة من مساء غد السبت فعاليات الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس مكتبة مصر الجديدة العامة عبر برنامج ثقافي يعكس دورها المجتمعي في نشر الثقافة بكافة فروعها.

الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس مكتبة مصر الجديدة

قالت الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن المكتبات لم تعد حاويات للكتب فقط، بل أصبحت منصات تفاعلية تسهم في تطوير المجتمع وتنمية قدراته، ومن هذا المنطلق نعمل على تعزيز الاستدامة الثقافية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

قالت الدكتورة إيمان مهدى مديرة مكتبة مصر الجديدة، إن المكتبة وضع حجر أساسها الملك فاروق عام 1945 وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997 م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

وللتضامن المجتمعى بما يحدث للشعب الفلسطيني الصامد، يتضمن الحفل عروض فنية مميزة لفرقة الفالوجة الفلسطينية، وتهدف فرقة الفالوجة الفلسطينية إبراز الهوية وإحياء القيم الفلسطينية من خلال تقديم عروض فلكلور تعكس صورة الحضارة والتراث الفلسطيني بما فيها من سنوات نضال ومقاومة الاحتلال. بالإضافة إلى فرقة اجيال باند ومواهب المكتبة في مختلف المجالات الثقافية.

