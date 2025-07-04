أنشطة ثقافية وفنية بمتحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل فعاليات ثقافية وفنية مميزة في القاهرة، حيث يستعد مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للاحتفاء بذكرى الفنان الراحل محرم فؤاد.

وتنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ندوة تعريفية ببرنامج "أنا ونحن" الهادف إلى تنمية مهارات الأطفال.

متحف الطفل يحيي ذكرى محرم فؤاد بندوة وحفل غنائي

في إطار التعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) احتفالية خاصة لإحياء ذكرى المطرب الكبير محرم فؤاد.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية ندوة فنية تستعرض مسيرة الفنان، بالإضافة إلى حفل غنائي تقدم فيه مجموعة متنوعة من أغنياته الخالدة.

تُقام الاحتفالية يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المسرح بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع.

يدعو المتحف الجمهور وعشاق الفن الأصيل للمشاركة في هذا الحدث الذي يخلد ذكرى "صوت النيل" وأحد عمالقة الطرب العربي.

مكتبة مصر الجديدة للطفل تستضيف ندوة "أنا ونحن"

في سياق متصل، تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل صباح يوم غد السبت الموافق 5 يوليو 2025، ندوة تعريفية حول برنامج "أنا ونحن"، بالتعاون مع مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، وبهدف تعريف الأطفال بمفاهيم أساسية لتنمية الذات.

ويركز البرنامج على محاور مهمة تشمل معرفة الذات، إدارة الوقت، تنمية روح الاختراع، وتحديد الأهداف. تسعى الندوة إلى تمكين الأطفال وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم الشخصية والتفكير الإبداعي منذ الصغر.

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