حوادث

حجز مديرة كيان تعليمي "دون ترخيص" بالقناطر للنصب على المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز مديرة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقليوبية للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لاستغلال المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات ودورات تعليمية وايهامهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل، مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المديرة المسئولة، وبحوزتها عدد من الشهادات والنماذج والاستمارات المنسوبة للكيان، إضافة إلى كارنيهات وكشوفات تحتوي على بيانات المتدربين. 

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

