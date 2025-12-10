الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تجديد حبس قائدي سيارتين بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس قائدًا سيارتين نقل وهما يؤديان حركات استعراضية على أحد الطرق في محافظة المنوفية، مما عرض حياتهما وحياة المارة للخطر وذلك ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

بفحص الفيديو المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، وتبيَّن أنهما ساريتا التراخيص. 

كما جرى ضبط قائديهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

 

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائديهما لمخالفتهم قواعد المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي بالسب على أحد الركاب داخل موقف بمحافظة الشرقية.

 

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد المشتكي، وهو عامل مقيم بدائرة مركز أبو كبير، أكد أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق بسبب ارتفاع صوت المذياع داخل الموقف، مشيرًا إلى أنه لم يحرر محضرًا بالواقعة بعد إتمام الصلح بينهما.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص"، وضبط قائدها المقيم بدائرة المركز، والذي أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف ذاته.

