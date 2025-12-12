أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط أمام إنبي بهدف في كأس عاصمة مصر.. إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي..الزمالك يعلن رفضه استلام أرض بديلة لأكتوبر ويناشد الرئيس السيسي التدخل لاسترجاعها

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



تلقي النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

كأس العرب، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة المهاجم يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة عقب مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025.



تحدث رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، عن الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح سيعود إلى قائمة ليفربول في مواجهة برايتون، المقرر إقامتها غدا السبت ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد جلسة صلح ناجحة جمعته بمدربه آرني سلوت.



كأس العرب، تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على نظيره منتخب العراق، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.



أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS)، اليوم، التصنيف السنوي للأندية حول العالم عن الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والذي شهد استمرار باريس سان جيرمان الفرنسي على قمة الترتيب للعام الجديد.



أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا، يعلن من خلاله تمسكه بأرض أكتوبر ورفضه تسلم أرض بديلة.



كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الجمعة، عن فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب فى شهر نوفمبر من شركة EA SPORTS للألعاب الإلكترونية.

كشف كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن تفكير ناديه في التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي.



كأس العرب، تأهل منتخب الإمارات لدور نصف النهائي من كأس العرب بعد الفوز على منتخب الجزائر بركلات الترجيح في ختام منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.