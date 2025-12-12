بعد الخسارة من إنبي، لعنة كأس عاصمة مصر تواصل مطاردة الأهلي

18 حجم الخط

تلقي النادي الأهلي، الخسارة علي يد نظيره إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي لا يعرف الفوز في كأس عاصمة مصر

ولم يتمكن الأهلي من تحقيق أي انتصار في البطولة منذ انطلاقها عام 2022، ليستمر سجله دون أي فوز حتى النسخة الحالية التي افتتحها بخسارة جديدة أمام الفريق إنبي اليوم.

وخلال مشواره في البطولات المختلفة لكأس الرابطة، لعب الأهلي 9 مباريات، تعادل في 4 وخسر في 5، بينما سجل لاعبوه 5 أهداف فقط مقابل استقبال شباكه لـ 13 هدفا، علما بأنه غاب عن نسختي 2023 و2024.

مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

وسدد محمد عبدالله كرة قوية في الدقائق الأولي من المباراة لصالح الأهلي علي مرمي إنبي لكن تصدي لها حارس الفريق البترولي بسهوله.

وسدد أحمد زكي مهاجم إنبي كرة قوية علت مرمي الأهلي في الدقيقة 15.

وسجل محمد حمدي هدف إنبي الأول في شباك النادي الأهلي، في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 39 كاد أن يسجل إنبي الهدف الثاني، لكن تألق محمد سيحا حارس الأهلي ومنع زياده الفارق للفريق البترولي.

وسجل أحمد رضا هدف لصالح النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي في الدقيقة 45 لكن تم الغاءه لوجود حالة تسلل.

وتعد تلك هي الخسارة الأولي التي يتعرض لها النادي الأهلي رفقة المدير الفني ييس توروب، منذ توليه المهمة الفنية للفريق.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمي: سيحا

خط الدفاع: محمد شكري ومصطفى العش وأحمد بيكهام وعمر كمال

خط الوسط: إليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجراديشار ومحمد عبد الله

تشكيل إنبي إمام الأهلي

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا- أحمد صبحية- حازم تمساح.

خط الوسط: حتحوت - زياد كمال- مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك- أحمد زكي- علي محمود.

