رياضة

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يودع كأس الرابطة الإماراتية رغم الفوز على الوحدة

الجزيرة الإماراتي
الجزيرة الإماراتي
حقق فريق الجزيرة الإماراتي، الفوز علي نظيره الوحدة، بنتيجة 1ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في إياب منافسات نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإماراتية.

منافسات نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإماراتية

وسجل هدف الفوز لفريق الجزيرة اللاعب عبد الله رمضان في الدقيقة 18 من ركلة جزاء. 

وكان الجزيرة قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد محمد بن زايد، ليحسم الوحدة بطاقة التأهل إلى النهائي مستفيدا من مجموع المباراتين.

مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة، قبل أن يغادر إبراهيم عادل أرض الملعب كبديل في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

تشكيل نادي الجزيرة أمام الوحدة 

تشكيل الوحدة أمام الجزيرة 

عبدالقادر عبد الله، ثم عبدالله حمد، جونزالو دي أوليفيرا، دوسان تاديتش، جادسوم دا سيلفا، بدر ناصر، فايفور أوجبـو، فاكوندو دانييل، رضا غاندي بور، إبراهيمه ديارا، محمد رسول.

