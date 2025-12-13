بمشاركة النني وإبراهيم عادل، الجزيرة يودع كأس الرابطة الإماراتية رغم الفوز على الوحدة

18 حجم الخط

حقق فريق الجزيرة الإماراتي، الفوز علي نظيره الوحدة، بنتيجة 1ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في إياب منافسات نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإماراتية.

منافسات نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإماراتية

وسجل هدف الفوز لفريق الجزيرة اللاعب عبد الله رمضان في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وكان الجزيرة قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد محمد بن زايد، ليحسم الوحدة بطاقة التأهل إلى النهائي مستفيدا من مجموع المباراتين.

مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة، قبل أن يغادر إبراهيم عادل أرض الملعب كبديل في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

تشكيل نادي الجزيرة أمام الوحدة

تشكيل الوحدة أمام الجزيرة

عبدالقادر عبد الله، ثم عبدالله حمد، جونزالو دي أوليفيرا، دوسان تاديتش، جادسوم دا سيلفا، بدر ناصر، فايفور أوجبـو، فاكوندو دانييل، رضا غاندي بور، إبراهيمه ديارا، محمد رسول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.