بسبب الغناء، تحفظ داخل الأهلي على التعاقد مع بابلو الصباغ (صور)

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن ملف التعاقد مع بابلو الصباغ يواجه حالة من التحفظ، والتي لا تتعلق بالجوانب الفنية أو قدرات اللاعب داخل الملعب، وإنما بأسلوب حياته خارج المستطيل الأخضر.

وأوضح المصدر أن اللاعب يعرف باهتمامه بالغناء، إلى جانب  تسجيله فيديو كليبات، وهو ما ترى الإدارة أنه قد يؤثر مستقبلا على التزامه وانضباطه، خاصة في ظل طبيعة الأهلي التي تعتمد على الالتزام الكامل والتركيز داخل وخارج الملعب.

وأكد المصدر أن الأهلي يدرس الصفقة من جميع الجوانب في الوقت الحالي، مع وضع المعايير الانضباطية في الاعتبار، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع بابلو الصباغ أو الاتجاه إلى خيارات هجومية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

 وكان النادي الأهلي جدد مفاوضاته مع بابلو الصباغ، المهاجم الكولومبي الذي يحمل أصولا فلسطينية ويمثل منتخب سوريا، وذلك في إطار بحثه عن تدعيم الخط الهجومي خلال الفترة المقبلة، عقب إصابة الأردني يزن النعيمات التي عطلت مسار المفاوضات معه.

كما أبدى رغبة قوية في التعاقد مع يزن النعيمات خلال الفترة الماضية، قبل أن تجبر إصابة اللاعب الإدارة الحمراء على إعادة ترتيب أوراقها وفتح ملف بدائل هجومية أخرى، يأتي على رأسها بابلو الصباغ

تحفظ علي صفقة بابلو الصباغ

 

النادي الأهلي بابلو الصباغ الأهلي منتخب سوريا يزن النعيمات

