أخبار مصر اليوم.. السيسي يصدر قرارات جمهورية مهمة بشأن أراضي أملاك الدولة.. الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 مكرر (هـ)، الصادر في 3 ديسمبر 2023، قراراين جمهوريين مهمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إزالة صفة النفع عن أرض لتعود لملكية الدولة الخاصة، وتخصص لصالح وزارة المالية. وتخصيص أراضي الدولة الخاصة ببعض المحافظات للأنشطة الصناعية.

القرار الجمهوري رقم 694 لسنة 2025، بشأن "إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من أملاك الدولة العامة، بمساحة 186.62 فـدان تقريبًا تعادل 783972 متر مربع ناحية محافظة القاهرة، وتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.

وبالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الأخوة والتضامن العربي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وذلك بحضور المهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسئولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة “المثلث الذهبي”

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعيًا للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالتطوير الصناعي.

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال التطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بداية من تقاطع المحور المركزي الموازي مع طريق امتداد محور ٢٦ يوليو ولمسافة ٣٠٠ متر.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس في اليوم الثاني والأخير من التصويت بالدوائر الثلاثين الملغاه بحكم المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء الفرز داخل اللجان التي أعلنت انتهاء التصويت بها.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لبدء الفرز داخل اللجان الفرعية.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه فور تلقي بلاغ بانهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وجهت شركة تاون جاس على الفور فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية تبين أن انهيار العقار نتج عن انفجار غير معلوم المصدر، يرجح أن يكون بسبب تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية بالعقار.

